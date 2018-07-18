«Космический» автобус будет ходить до планетария

«Космический» автобус будет ходить до Московского планетария

До Московского планетария будет ходить «космический» автобус, на бортах которого изображена модель Солнечной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Московский планетарий запустил космический автобус. На бортах популярного в городе средства передвижения размещена модель Солнечной системы — Солнце и восемь планет. Путешествие на автобусе можно совершить по маршруту «Б», который идет по Садовому кольцу. Одна из остановок маршрута находится напротив Московского планетария», — рассказали в пресс-службе.

В планетарии подчеркнули, что России «есть чем гордиться в области освоения космического пространства».