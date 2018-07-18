«Космический» автобус будет ходить до планетария

До Московского планетария будет ходить «космический» автобус, на бортах которого изображена модель Солнечной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Московский планетарий запустил космический автобус. На бортах популярного в городе средства передвижения размещена модель Солнечной системы — Солнце и восемь планет. Путешествие на автобусе можно совершить по маршруту «Б», который идет по Садовому кольцу. Одна из остановок маршрута находится напротив Московского планетария», — рассказали в пресс-службе.
В планетарии подчеркнули, что России «есть чем гордиться в области освоения космического пространства».
«В Московском планетарии проходил обучение звездной навигации первый отряд космонавтов. Здесь же во время заседания стратосферного комитета собирались Сергей Королев, Валентин Глушко, Михаил Тихонравов. Из группы ракетчиков подвала Московского планетария выросло всемирно известное конструкторское бюро КБ-7 по разработке жидкостных ракет. Мы хотим, чтобы жители и гости нашего города, посетив планетарий, узнали об истории освоения космоса, о современных открытиях и провели собственные наблюдения в телескоп», — подчеркнули в пресс-службе.