Ещё
«Космический» автобус будет ходить до планетария
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Космический» автобус будет ходить до Московского планетария 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
До Московского планетария будет ходить «космический» автобус, на бортах которого изображена модель Солнечной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Московский планетарий запустил космический автобус. На бортах популярного в городе средства передвижения размещена модель Солнечной системы — Солнце и восемь планет. Путешествие на автобусе можно совершить по маршруту «Б», который идет по Садовому кольцу. Одна из остановок маршрута находится напротив Московского планетария», — рассказали в пресс-службе.
В планетарии подчеркнули, что России «есть чем гордиться в области освоения космического пространства».
«В Московском планетарии проходил обучение звездной навигации первый отряд космонавтов. Здесь же во время заседания стратосферного комитета собирались Сергей Королев, Валентин Глушко, Михаил Тихонравов. Из группы ракетчиков подвала Московского планетария выросло всемирно известное конструкторское бюро КБ-7 по разработке жидкостных ракет. Мы хотим, чтобы жители и гости нашего города, посетив планетарий, узнали об истории освоения космоса, о современных открытиях и провели собственные наблюдения в телескоп», — подчеркнули в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
В департаменте природопользования объяснили появление большого количества летающих муравьев в Москве ВТБ и власти Москвы планируют осенью запустить многофункциональное приложение «Мой умный город» С.Собянин назначил нового заместителя руководителя департамента образования Москвы
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной90
В Москве введен план «Перехват»151
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры91
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение