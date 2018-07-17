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Хуснуллин: Документы на ввод в эксплуатацию канатной дороги готовятся
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Хуснуллин: Документы на ввод в эксплуатацию канатной дороги готовятся 

Мир24 37 минут назад
Фото: Мир24
Документы на ввод в эксплуатацию канатной дороги, связывающей олимпийский комплекс и Воробьевы горы в Москве, уже готовятся. Об этом на Московском урбанистическом форуме 2018 года сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Вечерняя Москва».
Заммэра отметил, что ограничения по строительным работам на территории «Лужников» будут сняты через две недели, и инвестор, отвечающий за строительство канатной дороги, готовит необходимые документы на ввод в действие объекта.
Марат Хуснуллин также рассказал, что вся инфраструктура, которая была создана к чемпионату мира по футболу, будет служить москвичам и туристам.
«Эти активы никто не унесет, они останутся в городе. Стадионы, станции метро и Московского центрального кольца, 48 гостиниц, которые привлекут туристов. Это не те вложения, которые пропадут», — подчеркнул заммэра.
Он добавил, что в Москве построено 11 детско-юношеских спортивных школ, а реконструированный стадион «Лужники» стал популярным среди гостей чемпионата, каждый матч собирал аншлаги, и сейчас арена получает заявки на проведение других мероприятий.
Хуснуллин заключил, что чемпионат мира, который проходил в России, стал одним из лучших, и Москва готова делиться опытом с Катаром, где пройдет мундиаль-2022.
Источник: vm.ru.
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