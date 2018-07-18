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Москва внедрит раздельный сбор мусора
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П. Бирюков: Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся на московских улицах 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся на московских улицах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Есть федеральный закон №89, в рамках которого мы следуем, и с 1 января 2019 г. изменяется система управления потоками мусора, сбора мусора, создания региональных операторов. Москва идет здесь в ногу со всеми решениями, которые состоялись. Конечно же, мы будем работать и над раздельным сбором мусора, совсем скоро по просьбам москвичей на столичных улицах и в отдельно значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. И мы предлагаем москвичам принимать участие в этом вопросе», — сообщил П. Бирюков.
Он также добавил, что в будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.
«В следующем году и последующие годы мы будем вести раздельный сбор мусора с тем, чтобы никак негативно не влиять на территорию. Все, что можно переработать, будет перерабатываться и отправляться на вторичную переработку», — добавил П. Бирюков.
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