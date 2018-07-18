Москва внедрит раздельный сбор мусора

П. Бирюков: Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся на московских улицах

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся на московских улицах. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Есть федеральный закон №89, в рамках которого мы следуем, и с 1 января 2019 г. изменяется система управления потоками мусора, сбора мусора, создания региональных операторов. Москва идет здесь в ногу со всеми решениями, которые состоялись. Конечно же, мы будем работать и над раздельным сбором мусора, совсем скоро по просьбам москвичей на столичных улицах и в отдельно значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. И мы предлагаем москвичам принимать участие в этом вопросе», — сообщил П. Бирюков.

Он также добавил, что в будущем весь мусор будет проходить вторичную обработку.