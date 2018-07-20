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Более 45 тыс. иностранных болельщиков скачали мобильное приложение «Метро Москвы» во время ЧМ-2018
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Более 45 тыс. иностранных болельщиков скачали мобильное приложение «Метро Москвы» во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Прайм
Более 45 тыс. иностранных болельщиков скачали мобильное приложение «Метро Москвы» во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом журналистам рассказал первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Больше 45 тыс. иностранных болельщиков скачали наше приложение («Метро Москвы» — прим. Агентства «Москва»)», — сказал Р. Латыпов.
Он добавил, что всего 140 тыс. человек посмотрели трансляцию матчей ЧМ-2018 в приложении столичного метрополитена.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль прошел на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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