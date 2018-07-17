Бирюков рассказал о приживаемости деревьев в Москве

П. Бирюков: Из 12 тыс. высаженных в центре Москвы деревьев не прижилось менее 10

Менее 10 деревьев из 12 тыс., высаженных в центре столицы, не прижилось. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме (МУФ-2018). «Из 12 тыс. деревьев, высаженных в центре Москвы: на Садовом кольце, на ул. Арбат, лишь семь-девять деревьев мы пересадили, так как они не прижились», — сказал П. Бирюков. Он также отметил, что исторический облик вернули фасадам более 3,6 тыс. столичных зданий. «По программе «Моя улица» более 3,6 тыс. зданий в городе были приведены к своему первоначальному историческому облику», — сказал П. Бирюков.