АЗС на улице Обручева реконструировать не будут

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 12 июля согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Обручева, владение 23А, строение 1 по соглашению сторон.

По указанному адресу находится автозаправочная станция, площадь здания которой составляет 44 квадратных метра. Реализация инвестиционного проекта предполагала реконструкцию автозаправочной станции с увеличением площади здания до 250 квадратных метров.

«Однако инвестор счел реконструкцию нецелесообразной, в результате комиссия согласилась прекратить реализацию проекта», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.

Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.