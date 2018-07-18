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АЗС на улице Обручева реконструировать не будут
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АЗС на улице Обручева реконструировать не будут 

Наш Теплый стан 27 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 12 июля согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Обручева, владение 23А, строение 1 по соглашению сторон.
По указанному адресу находится автозаправочная станция, площадь здания которой составляет 44 квадратных метра. Реализация инвестиционного проекта предполагала реконструкцию автозаправочной станции с увеличением площади здания до 250 квадратных метров.
«Однако инвестор счел реконструкцию нецелесообразной, в результате комиссия согласилась прекратить реализацию проекта», — пояснил Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Константин Тимофеев.
Об этом сообщается на сайте Москомстройинвеста.
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