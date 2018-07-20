В областном центре временно ограничат движение транспорта

Кемерове из-за ремонтных работ временно ограничат движение транспорта.

По информации отдела пропаганды БДД Кемеровской ГИБДД, с 20:00 часов 20 июля до 06:00 часов 23 июля движение будет ограничено на проспекте Химиков от пересечения с ул. Волгоградской до пересечения с ул. Ворошилова. Рабочие будут проводить работы по строительству трубопровода. Движение в объезд будет осуществляться по проспекту Ленина.

Кроме того, будет затруднено движение по ул. Красноармейской от пересечения с пр. Кузнецким до ул. Кирова примерно до 06:00 часов 23 июля. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна.