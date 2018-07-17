Собянина удивили миллионы москвичей на ЧМ

Собянин выразил надежду, что Москва будет гостеприимной и после ЧМ

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что надеется на сохранение атмосферы гостеприимства в столице и после окончания чемпионата мира.

"Больше всего меня удивило, что вышло более миллиона москвичей праздновать [окончание ЧМ]. Город выглядел совершено по-другому во время чемпионата. Надеемся, что эта атмосфера гостеприимства сохранится и после чемпионата мира", — сказал он в понедельник на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

По словам мэра, в рамках подготовки чемпионата мира больше всего он волновался за транспортную инфраструктуру столицы и благоустройство.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира, стартовавшего 14 июня, приняли 12 стадионов в 11 городах, в том числе в Москве.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке "Зарядье".