Московские школьники заняли шестое место в мире по математической грамотности

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Столичные школьники в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, PISA) занимают шестое место в мире по математической и читательской грамотности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Читательская грамотность — шестое место в мире, математическая грамотность— шестое место в мире (в рамках программы PISA)", — сказал Собянин.

По его данным, порядка 42 тыс. столичных школьников приняли участие в данном тестировании. А в целом, по мнению мэра, качество столичного образования выросло более чем в два раза.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017г. парке «Зарядье».