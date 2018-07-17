В Москве продлили «желтый» уровень опасности

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил на среду, 18 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

"Желтый" уровень опасности был объявлен в столице и области в понедельник, а затем продлен на вторник.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха во вторник в Москве и области прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и местами гроза, ветер северо-восточной с порывами ветра 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать до 12-17 метров в секунду.