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В Москве продлили «желтый» уровень опасности
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр продлил на среду, 18 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.
"Желтый" уровень опасности был объявлен в столице и области в понедельник, а затем продлен на вторник.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха во вторник в Москве и области прогреется до плюс 24 — плюс 26 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и местами гроза, ветер северо-восточной с порывами ветра 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать до 12-17 метров в секунду.
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