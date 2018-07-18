Гостинично-деловой центр построят на Автозаводской улице в Москве 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Гостинично-деловой центр общей площадью 33 тыс. квадратных метров построят на Автозаводской улице рядом с кварталом «Парк Легенд» в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
"Гостинично-деловой комплекс построят на Автозаводской улице рядом с кварталом «Парк Легенд». Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним музеем хоккея", — отметили в Москомархитектуры.
В сообщении не уточняются сроки и стоимость реализации проекта.
Здание будет переменной этажности до 15 этажей. Его высота будет постепенно увеличиваться от музея хоккея к эстакаде. Визуально комплекс будет вытянут вдоль пешеходной зоны Третьего транспортного кольца. Для жильцов апартаментов и работников офисов будет организована подземная парковка на 155 машино-мест.
"Здание, установленное на одноэтажный стилобат, будет сочетать в себе сразу несколько функций. В нем расположатся магазины, офисы, а также гостиничные апартаменты", — процитировали в пресс-службе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.