Гостинично-деловой центр построят на Автозаводской улице в Москве

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Гостинично-деловой центр общей площадью 33 тыс. квадратных метров построят на Автозаводской улице рядом с кварталом «Парк Легенд» в Москве. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Гостинично-деловой комплекс построят на Автозаводской улице рядом с кварталом «Парк Легенд». Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним музеем хоккея", — отметили в Москомархитектуры.

В сообщении не уточняются сроки и стоимость реализации проекта.

Здание будет переменной этажности до 15 этажей. Его высота будет постепенно увеличиваться от музея хоккея к эстакаде. Визуально комплекс будет вытянут вдоль пешеходной зоны Третьего транспортного кольца. Для жильцов апартаментов и работников офисов будет организована подземная парковка на 155 машино-мест.