Как проходит строительство станции «Рубцовской» Большого кольца

Станцию «Рубцовская» я вам давно не показывал, так как там особо заметного не было видно. Специалисты СМУ-9 и Строймехсервиса вели выемку грунта из котлована будущей станции. Напомню, что два щита, которые стартовали из монтажной камеры для пяти щитов сейчас успешно идут к станции «Стромынка», пройдя станцию «Рубцовская» транзитом.

А сейчас специалисты Московского метростроя выбрали грунт до отметки тоннелей и начали их демонтаж.

Что интересно, два щита (Наталья и София) станцию «Стромынка» тоже проследуют транзитом и выйдут в наш любимый круглый котлован.

1. Котлован станции «Рубцовская» расположен вдоль реки Яуза под Семеновской набережной.

2. Щитами прошли прямой участок на определенном расстоянии между осями тоннелей.

3. Несмотря на близость реки, грунт пока сухой.

4. Разбираемый тоннель. В отличие от чугуна, высокоточные жб блоки одноразовые, но и стоят дешевле.

5. Для удобства вскрытия тоннеля снаружи, были смонтирован участок из нескольких чугунных колец.

6. Полосатик:)

7. Породу с помощью бульдозера выдают наверх, где уже грейфером перегружают в самосвалы

8. Тоннели сейчас разберут и приступят к возведению конструкций станции.