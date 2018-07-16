В городских парках стартует программа лояльности «Московского долголетия»

В городских парках стартует программа лояльности проекта «Московское долголетие». Об этом 16 июля сообщил официальный сайт мэра Москвы

«Каждому участнику выдадут карточку с фамилией и именем и правилами участия в программе лояльности. На карточке будет место для расписания занятий в парке и отметок о количестве посещений. За пять занятий по одному направлению парк подарит купон. По нему можно будет бесплатно получить кукурузу, лимонад, мороженое или другой снек или напиток в киосках», — говорится в материале

Активным участникам проекта предложат бесплатный ужин на двоих в кафе, билет в музей или театр. Подробнее о бонусах можно узнать в администрации конкретного парка. Еще одно нововведение — акция «Приведи друга». Те, кто придет заниматься вдвоем, смогут получить скидки на услуги парков.

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