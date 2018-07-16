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В «Мои документы» расширился перечень услуг
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В центрах «Мои документы» расширился перечень услуг ФНС 

Москва24 1 час назад
Фото: Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столичных центрах "Мои документы" расширился перечень услуг Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает Агентство "Москва.
Теперь во всех центрах можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Раньше эта услуга предоставлялась только в налоговых инспекциях.
Сейчас горожане могут подать уведомление в любом центре ежедневно с 8:00 до 20:00, а во флагманских центрах — с 10:00 до 22:00, независимо от места регистрации.
При себе нужно иметь паспорт, само уведомление, копию ИНН (пр наличии) и правоустанавливающие документы на землю.
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