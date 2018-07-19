Ещё
У школ появятся контейнеры для раздельного сбора мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве у школ появятся контейнеры для раздельного сбора мусора 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора на школьных территориях и ряде улиц столицы, горожан планируют постепенно приобщать к новым правилам обращения с отходами, сообщил заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Совсем скоро по просьбам москвичей на московских улицах и в отдельных значимых местах на первом этапе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора… В следующем году и последующие годы мы будем вести раздельный сбор мусора, с тем чтобы никак негативно не влиять на территорию. Все, что можно переработать, будет перерабатываться", — сказал Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Москва будет приобретать для этого современное оборудование и "приглашать москвичей к раздельному сбору мусора".
"Это работа тяжелая, напряженная, но будем начинать с особо значимых мест: это школьные территории и так далее. Потихоньку будем двигаться в этом направлении", — добавил заммэра.
Он пояснил, что согласно действующему законодательству с 1 января 2019 года изменяется система управления потоками мусора и его сбора. "Москва здесь идет в ногу с теми решениями, которые состоялись", — добавил Бирюков.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии1  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО191
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей270
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»52
Убийцу подлодок впервые показали на видео80
Пока вы спали: россиянам вернут накопления93
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение