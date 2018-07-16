Пять детских площадок появятся на Рубцовской набережной

Представители управы и Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 15 июля выслушали пожелания жителей по благоустройству Басманного района.

— Мы прошлись по Рубцовской набережной, где выполним весь комплекс работ: оборудуем детские площадки, установим спортивные тренажеры, новые опоры освещения и лавочки, заасфальтируем дворовую территорию, выезды, обновим газоны и высадим деревья. В проекте, в том числе, запланировано сделать новое парковочное пространство. Всего территория благоустройства составляет около 2,5 гектара, — рассказал директор ГБУ «Жилищник» Дмитрий Поторока.

Он сообщил, что сотрудники управы и управляющей организации регулярно организуют встречи с жителями, где обсуждают благоустройство. Во время собрания 15 июля работникам «Жилищника» дали задание разработать несколько вариантов раскладки цветной плитки на тротуарах. На будущей встрече, сроки которой пока согласовываются, специалисты представят готовые проекты.