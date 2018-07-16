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Транспорт у Воробьевых гор вернулся на прежние маршруты
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Автобусы и троллейбусы у Воробьевых гор вернулись на прежние маршруты 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Маршруты наземного транспорта в районе фан-зоны на Воробьевых горах восстановлены с 16 июля. По привычному пути поедут автобусы № № 1,57,58,111,113,661 и 902.
Автобусы Т7 снова заменят троллейбусы № 7, следующие через улицу Косыгина.
Ранее на Воробьевых горах проходил фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу. Помимо трансляций матчей там организовывали концерты, работали уличные кафе, продавались сувениры мундиаля.
Особая схема движения транспорта действовала около этой площадки и рядом со стадионом "Лужники". Перед матчами у арены ограничивали проезд автомобилей и парковку. Жители близлежащих районов могли получить специальный пропуск для въезда в зону перекрытий.
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