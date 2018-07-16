Строить метро в Москве начнет тоннелепроходческий щит «Лилия»

Несколько участков столичной подземки будет строить тоннелепроходческий комплекс «Лилия», с помощью которого в январе 2018 года построили первый двухпутный тоннель на Кожуховской ветке. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, щит Herrenknecht S-956 большого диаметра строит двухпутные тоннели. На прошлой неделе он начал проходку от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы» Кожуховской линии, затем продолжит работу на других участках метро после техобслуживания.

«Средняя скорость проходки щита составит 350 метров в месяц. Во время строительства участка он сделает несколько остановок для замены режущего инструмента. Это плановая процедура техобслуживания, необходимая для сохранения эффективности проходки», — сказал М. Газизуллин, передает

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