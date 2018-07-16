Ещё
Строить метро в Москве начнет тоннелепроходческий щит «Лилия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строить метро в Москве начнет тоннелепроходческий щит «Лилия» 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Несколько участков столичной подземки будет строить тоннелепроходческий комплекс «Лилия», с помощью которого в январе 2018 года построили первый двухпутный тоннель на Кожуховской ветке. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.
По его словам, щит Herrenknecht S-956 большого диаметра строит двухпутные тоннели. На прошлой неделе он начал проходку от станции «Юго-Восточная» до «Окской улицы» Кожуховской линии, затем продолжит работу на других участках метро после техобслуживания.
«Средняя скорость проходки щита составит 350 метров в месяц. Во время строительства участка он сделает несколько остановок для замены режущего инструмента. Это плановая процедура техобслуживания, необходимая для сохранения эффективности проходки», — сказал М. Газизуллин, передает
РИА Недвижимость
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Строить метро в Москве начнет тоннелепроходческий щит «Лилия» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
В Москве появится новая станция на Сокольнической линии метро — «Новомосковская» До 25% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 16 июля С 27 июля по 26 августа в Москве пройдет 50 бесплатных экскурсий по усадьбам и паркам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин опоздал на встречу к Трампу428
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным83
Крым парализовало95
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина436
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»201
Видео
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
01:00
Крым парализовало
Общество Статьи
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
04:04
США разбомбили корабль в Тихом океане
Армия
00:14
Жириновского облили пивом
Происшествия
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
01:00
Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение