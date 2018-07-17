В. Петросян: Участниками программы «Московское долголетие» уже стали 115 тыс. человек

К программе «Московское долголетие» уже присоединились 115 тыс. человек. Об этом в рамках Московского урбанистического форума — 2018 сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян «С 1 марта программа («Московское долголетие» — прим. Агентства «Москва» ) начала работать. Программа имеет огромный успех в городе, сегодня уже 115 тыс. представителей старшего поколения являются участниками программы. Программа с каждой неделей увлекает все большее число участников. За одну только эту неделю число участников увеличилось на 2 тыс. человек», — сказал В. Петросян. Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» проходит 17-22 июля 2018 г. в столичном парке «Зарядье». Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям — экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.