«Сабантуй-2018» пройдет в Коломенском

Чак-чак весом более 2 тонн попробуют гости фестиваля «Сабантуй-2018» в музее-заповеднике «Коломенское»

Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Как уточняется, посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. На главной сцене под названием «Европа» пройдут выступления звезд эстрады. Территорией сохранения татаро-башкирской культуры станет национальная сцена «Азия». На площадке «Северная и Южная Америка» выступят известные бизнесмены и бизнес-тренеры. Интерактивная сцена «Австралия» станет местом проведения национальных татаро-башкирских игр, всевозможных конкурсов. Сценическая площадка «Африка» — территория детства и спорта, здесь гости Фестиваля познакомятся с национальной борьбой «Кореш», увидят выступления детских коллективов. Площадка «Антарктида» будет представлять собой ледовый каток с насыщенной анимационной программой, мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея.

Отмечается, что на площади более 200 тыс. кв. м разместятся аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. От пристани стартует парусная регата.

«Гостей будут также ждать фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу. Но, пожалуй, самым удивительным явлением на «Сабантуе» обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 кг, продегустировать который можно будет на празднике», — подчеркнули в пресс-службе.