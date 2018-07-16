«Сабантуй-2018» пройдет в Коломенском

Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.
«На территории музея-заповедника «Коломенское» 21 июля 2018 г. пройдет московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» — одно из самых ярких этнокультурных событий этого лета. Ведущие фестиваля — пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анися Ольхова, заслуженная артистка Республики Татарстан Гульназ Сафарова и заслуженный артист Республики Башкортостан Фирдат Галиев. Хедлайнеры «Сабантуя» — музыкальные исполнители Mc Doni&Yarik Step, Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Ренат Ибрагимов, Фирдус Тямаев, Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова Республики Башкортостан и другие. Специальными гостями фестиваля станут звезды спорта. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, игроки хоккейных клубов «Ак Барс», «Рубин», «Салават Юлаев» и волейбольного клуба «Зенит» поделятся с гостями секретами мастерства и проведут автограф-сессии», — говорится в сообщении.
Как уточняется, посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. На главной сцене под названием «Европа» пройдут выступления звезд эстрады. Территорией сохранения татаро-башкирской культуры станет национальная сцена «Азия». На площадке «Северная и Южная Америка» выступят известные бизнесмены и бизнес-тренеры. Интерактивная сцена «Австралия» станет местом проведения национальных татаро-башкирских игр, всевозможных конкурсов. Сценическая площадка «Африка» — территория детства и спорта, здесь гости Фестиваля познакомятся с национальной борьбой «Кореш», увидят выступления детских коллективов. Площадка «Антарктида» будет представлять собой ледовый каток с насыщенной анимационной программой, мастер-классами от звезд фигурного катания и хоккея.
Отмечается, что на площади более 200 тыс. кв. м разместятся аутентичные татарская и башкирские деревни, восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», аттракционы, выставки, мастер-классы от звезд спорта и шоу-бизнеса. От пристани стартует парусная регата.
«Гостей будут также ждать фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу. Но, пожалуй, самым удивительным явлением на «Сабантуе» обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 кг, продегустировать который можно будет на празднике», — подчеркнули в пресс-службе.
Сабантуй — ежегодный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие широко отмечают в 158 городах мира.