Ещё
В Нижнем Новгороде временно изменятся четыре маршрута автобусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде временно изменятся четыре маршрута автобусов 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Схема движения автобусов №10, 51, 56 и Т-59 в Нижнем Новгороде изменится с 16 июля до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.
Изменения вводятся в связи со строительно-монтажными работами. Автобусы №51, 56 и Т-59 от остановки «Проспект Героев» в сторону остановки «Улица Генерала Клюева» будут следовать по проспекту Героев, улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева и 50-летия Победы. В обратном направлении маршрут не изменится.
Во время работ остановка автобусов №51, 56, Т-59 «Площадь Героев» будет перенесена на 50 метров назад по ходу движения в направлении улицы Коминтерна по ходу движения (напротив стелы «Московский район»).
Автобусы №10 от остановки «Улица Просвещенская» в направлении остановки «Улица Генерала Клюева» временно будут следовать по улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева и 50-летия Победы. Схема движения в обратном направлении маршрут не изменится.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Движение будет ограничено на улицах Пермякова и Тираспольской Fitch Ratings подтвердило рейтинг Нижегородской области на уровне «BB» Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина400
Туринская плащаница оказалась подделкой99
Грудинин развелся64
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»394
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение