В Нижнем Новгороде временно изменятся четыре маршрута автобусов

Схема движения автобусов №10, 51, 56 и Т-59 в Нижнем Новгороде изменится с 16 июля до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения вводятся в связи со строительно-монтажными работами. Автобусы №51, 56 и Т-59 от остановки «Проспект Героев» в сторону остановки «Улица Генерала Клюева» будут следовать по проспекту Героев, улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева и 50-летия Победы. В обратном направлении маршрут не изменится.

Во время работ остановка автобусов №51, 56, Т-59 «Площадь Героев» будет перенесена на 50 метров назад по ходу движения в направлении улицы Коминтерна по ходу движения (напротив стелы «Московский район»).

Автобусы №10 от остановки «Улица Просвещенская» в направлении остановки «Улица Генерала Клюева» временно будут следовать по улицам Просвещенской, Страж Революции, Генерала Клюева и 50-летия Победы. Схема движения в обратном направлении маршрут не изменится.