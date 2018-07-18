В Москве до 2023 года построят почти 500 социальных и спортивных объектов

До 2023 года в Москве планируется построить и открыть еще 230 новых школ и детских садов, 90 больниц и поликлиник, 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Москве ведется комплексное освоение территорий, строительство нового жилья, объектов образования, спорта и культуры, а также благоустройство кварталов. Комплексная застройка предусматривает обеспеченность жилья необходимой социальной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал должен иметь свой детский сад, школу и поликлинику, вырастет и уровень обеспеченности москвичей объектами досуга», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

По словам главы стройкомплекса, объекты инфраструктуры строятся как за счет бюджета, так и за счет инвесторов.

«За 2011-2018 годы в Москве построены 303 новых школы и детских сада, 72 больницы и поликлиники, 42 объекта культуры и 98 спортивных объектов. Это современные учреждения, оборудованные по последнему слову техники, предлагающие москвичам качественные услуги», — напомнил он.

Хуснуллин сообщил, что в течение ближайших пяти лет будет построен и введен в эксплуатацию 51 миллион квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 20,5 миллиона квадратных метров жилья.