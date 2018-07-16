28 июля с 11:00 до 19:00 на территории пляжа №2 памятника природы «Серебряный Бор» пройдет «Эко-пикник»

Организатор мероприятия — Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы . Цель — формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Это возможность насладиться чистым воздухом, водой и приятным общением, не нарушая экологический баланс особо охраняемой природной территории.

Программа праздника позволит каждому найти для себя что-то интересное. Запланированы мастер-классы по сапсерфингу, йоге и запуску воздушных змеев, командные игры — «Алтимат», «Городки», волейбол. Организаторы подготовили викторины с розыгрышем призов. Будет функционировать площадка буккроссинга.

Адрес: 2-й пляж — улица Таманская, д. 42, напротив парка «Ветеран»; Ближайшая станция метро «Полежаевская».

Время: 11:00-19:00 Как добраться: От станции метро «Полежаевская», выход — первый вагон из центра к ул. Зорге. Из стеклянных дверей метро направо, держаться левой стороны, выход на улицу по левой лестнице. Далее на наземном транспорте: троллейбусы № 20 или № 21 или маршрутном такси № 593 до конечной остановки (Пляж № 2).

Пресс-служба Департамента природопользования

и охраны окружающей среды Москвы