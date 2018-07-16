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28 июля с 11:00 до 19:00 на территории пляжа №2 памятника природы «Серебряный Бор» пройдет «Эко-пикник»
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28 июля с 11:00 до 19:00 на территории пляжа №2 памятника природы «Серебряный Бор» пройдет «Эко-пикник» 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Организатор мероприятия — Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Цель — формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей. Это возможность насладиться чистым воздухом, водой и приятным общением, не нарушая экологический баланс особо охраняемой природной территории.
Программа праздника позволит каждому найти для себя что-то интересное. Запланированы мастер-классы по сапсерфингу, йоге и запуску воздушных змеев, командные игры — «Алтимат», «Городки», волейбол. Организаторы подготовили викторины с розыгрышем призов. Будет функционировать площадка буккроссинга.
Адрес: 2-й пляж — улица Таманская, д. 42, напротив парка «Ветеран»; Ближайшая станция метро «Полежаевская».
Время: 11:00-19:00  Как добраться: От станции метро «Полежаевская», выход — первый вагон из центра к ул. Зорге. Из стеклянных дверей метро направо, держаться левой стороны, выход на улицу по левой лестнице. Далее на наземном транспорте: троллейбусы № 20 или № 21 или маршрутном такси № 593 до конечной остановки (Пляж № 2).
Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
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