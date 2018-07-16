В метро начали продавать билеты «Единый» в честь концерта «7 жизней»

Сегодня, 16 июля, в кассы столичной подземки поступили в продажу тематические проездные билеты «Единый», посвященные благотворительному концерту «7 жизней». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.

«Сегодня во все кассы метро поступили билеты «Единый», посвященные благотворительному концерту «7 жизней», который пройдет в СК «Олимпийский» 6 сентября», — следует из сообщения пресс-службы.

Уточняется, что тираж билетов составляет пять тысяч.

«7 жизней» — благотворительный концерт с участием звезд музыки, блогинга и шоу-бизнеса. Все собранные деньги пойдут на помощь нуждающимся людям. В концерте примут участие современные исполнители Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.

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