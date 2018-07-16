Мавзолей закроют на один день

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Доступ посетителей в Мавзолей закроют 21 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 21 июля, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в этот же день выход из Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.
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