Мавзолей закроют на один день

Доступ посетителей в Мавзолей закроют 21 июля

РФ. Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 21 июля, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны

"В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в этот же день выход из Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт.