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В столице ожидается до 30 градусов тепла 16 июля
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В столице ожидается до 30 градусов тепла 16 июля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 16 июля, в столичном регионе ожидается жаркая погода, ливни, грозы и до 30 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Характер погоды в столичном регионе практически не изменится: будет жарко, местами пройдут локальные ливни, грозы, возможен град. При северо-восточном умеренном ветре, порывы которого при грозе могут достигать 12-17 м/с, температура воздуха повысится до отметок 28-30 градусов тепла в Москве и до 25-30 градусов тепла — по области», — следует из сообщения.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение В столице ожидается до 30 градусов тепла 16 июля появились сначала на Москва Меняется.
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