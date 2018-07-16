Москвичам предложат экскурсии по усадьбам и паркам

С 27 июля по 26 августа в Москве пройдет 50 бесплатных экскурсий по усадьбам и паркам

С 27 июля по 26 августа в столице пройдет цикл из 50 бесплатных пешеходных экскурсий по паркам и усадьбам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Как уточняется в сообщении, экскурсии организованы городским проектом «Гуляем по Москве » в рамках фестиваля «Цветочный джем». Экскурсантам расскажут, как создавали парки несколько веков назад и какие растения цвели на клумбах.

Экскурсии пройдут в более чем 20 парках, среди которых Сад им. Н. Э. Баумана, «Красная Пресня», музей-заповедник «Коломенское», «Царицыно» и другие.

Отмечается, что каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.