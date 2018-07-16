Более 310 тыс. человек посмотрели трансляцию финала ЧМ-2018 в московском метро 

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по футболу на экранах в вагонах метро посмотрели более 310 тыс. пассажиров. Матч между сборными Франция — Хорватия, который накануне прошел на стадионе «Лужники», в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах метро, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.
"Экраны были установлены для оперативного информирования пассажиров. Но вариантов их использования гораздо больше, наши технические возможности в метро огромны. Например, сейчас на экраны выводятся сообщения об изменениях в работе городского транспорта, оперативные новости и транслируются матчи со стадионов ЧМ-2018. Только матч финала посмотрело более 310 тыс. пассажиров метро", — привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Составы с дисплеями курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой кольцевой. В зависимости от модели поезда в вагонах размещено по четыре HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диагональю 15,6 дюйма.
В пресс-службе также отметили, что посты с фотографиями экранов, показывающие прямые трансляции матчей, стали одними из самых популярных в социальных сетях туристов.
Ранее в пресс-службе московского метрополитена ТАСС сообщали, что матч Россия — Хорватия в рамках чемпионата посмотрели более 200 тыс. пассажиров, матч Россия — Испания — более 350 тыс. пассажиров.
Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.