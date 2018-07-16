Названы самые популярные имена новорожденных в столице

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Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве в июне 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в июне 2018 г. родились 202 Артема и 22 Игоря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.
Согласно данным ЗАГС, в июне в Москве 202 ребенка назвали именем Артем, 22 — Игорь, 203 — Александр. Также в Москве в июне родились 273 девочки по имени Александра.
«Управление ЗАГС Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети», — отметили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матчей с Саудовской Аравией и Египтом сразу несколько семей заявили о желании назвать родившихся детей в честь российского форварда Артема Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова и других российских футболистов.
Московский зоопарк назвал недавно родившегося степного орла в честь вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
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