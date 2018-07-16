Названы самые популярные имена новорожденных в столице

Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве в июне

Москве в июне 2018 г. родились 202 Артема и 22 Игоря . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Согласно данным ЗАГС, в июне в Москве 202 ребенка назвали именем Артем, 22 — Игорь, 203 — Александр . Также в Москве в июне родились 273 девочки по имени Александра. «Управление ЗАГС Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети», — отметили в пресс-службе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матчей с Саудовской Аравией Египтом сразу несколько семей заявили о желании назвать родившихся детей в честь российского форварда Артема Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова и других российских футболистов. Московский зоопарк назвал недавно родившегося степного орла в честь вратаря российской сборной Игоря Акинфеева. Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.