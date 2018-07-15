Свыше 100 тысяч человек отметили в столице День московского транспорта 14 июля

Свыше 100 тысяч москвичей и гостей столицы стали участниками гуляний, приуроченных ко Дню московского транспорта 14 июля.

«14 июля Москва второй раз в истории отмечала День московского транспорта. Более 100 тыс. москвичей и гостей столицы приняли участие в общегородском празднике, который прошел на ВДНХ, в Парке Победы и парке «Сокольники», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Уточняется, что одной из главных точек праздника стала ВДНХ, где прошла выставка легендарных ретро-моделей городского транспорта и самой современной техники.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Там же состоялось экстрим-шоу, в ходе которого свое мастерство продемонстрировали пилотажная группа «Каскад» столичного управления ГИБДД , команда по мотофристайлу FERZ, спортсмены мототриала и стантрайдинга.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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