В столице пройдет фестиваль «Свежесть лета» 21 июля

В субботу, 21 июля, в Екатерининском парке пройдет семейный фестиваль «Свежесть лета», куда можно будет прийти всей семьей, пригласить друзей и гостей города.

Весь день в парке будет звучать музыка. В музыкальном марафоне примут участие музыканты и артисты самых разных направлений и жанров.

Для тех, кто не представляет себе ни дня без спорта, организаторы подготовили настоящий праздник спорта. Посетителифестиваля смогут заняться йогой, спортивными танцами на верандах, принять участие в танцевальном флэшмобе по Зумбе, мастер-классах чемпионов боевых искусств и ммогом другом.

Любители еды на свежем воздухе смогут не только попробовать фаст-фуд самых разных стран мира, но и принять участие в первом Московском семейном чемпионате «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю (BBQ).

Лучшие стилисты и визажисты города проведут для милых девушек и женщин мастер-классы красоты в салоне «под открытым небом», а для любителей массажа будет устроен тест-сеанс от сильных рук и опытных массажистов Москвы

Особое место в парке займут площадки для старшего поколения москвичей и гостей города. Проект «Московского долголетия» организует парад-марафон песенных коллективов и исполнителей от всех округов нашей столицы, а для тех, кто любит и ведет активный образ жизни, можно будет проявить себя и сразиться в настольный теннис, бильярд или шахматы.

Для самых маленьких гостей фестиваля «Свежесть лета» организаторы приготовили спортивные развлечения, гонки на мини-автомобилях, аттракционы на батутах, всевозможные игры, литературные встречи, кулинарные мастер-классы и даже театральные квесты.

Фестивальный марафон завершится грандиозной дискотекой под «открытым небом» от модных московских диджеев, выступлением специального гостя и праздничным фейерверком!