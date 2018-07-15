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Эффективность канатной дороги в «Лужниках» позволит возвести еще одну
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Эффективность канатной дороги в «Лужниках» позволит возвести еще одну 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Столичные власти обсуждают проект канатной дороги от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала» находится на стадии обсуждения. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Действительно, такой проект сейчас есть, поступило предложение от инвестора, но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. В виде идеи мы считаем, что такой проект должен быть, тем более что мы сейчас реализовали канатную дорогу в Лужниках, если экономически она покажет себя эффективной, мы как город готовы это поддержать, такая связка для города будет позитивной», — заявил он.
Ранее сообщалось, что канатная дорога от станции метро «Сходненская» до «Речного вокзала» может стать общественным транспортом в столице уже через три года.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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