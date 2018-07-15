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«Багратионовская»изменит режим работы
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Станция метро «Багратионовская» изменит режим работы с 16 июля до 16 октября 

Москва24 2 часа назад
Фото: m24.ru/Роман Васильев
Станция столичной подземки "Баргатионовская" с 16 июля до 16 октября изменит режим работы. Западный вестибюль станции откроют после реконструкции, а восточный будет закрыт из-за ремонтных работ. Чтобы продолжить реконструкцию поменяется режим работы платформы.
Следующие в сторону центра поезда модели "Русич" не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Поезда модели "Москва", которые также едут в центр, не будут открывать двери первых трех вагонов. Это связано с разной длинной вагонов. Об этом говорится на сайте московского метрополитена.
При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее благодаря сквозному проходу через весь состав.
На станциях "Багратионовская" и "Фили" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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