Ещё
Жара отступит из Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара отступит из Москвы 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жара в 30 градусов продержится в столице только в понедельник, 16 июля. Начиная с середины недели температура в городе снизится до 23-26 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».
«Во вторник уже станет немного прохладнее, на 2-3 градуса. Начиная со среды температура понизится уже существенно, но все равно останется выше климатической нормы: плюс 23-26 градусов в столице, по области от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы плюс 17-20 градусов в столице, по Подмосковью — 15-20 градусов», — рассказал он.
По данным синоптиков, на протяжении всей недели в Москве ожидаются кратковременные дожди, они будут носить локальный характер. «Это комфортные, летние дожди, которые не принесут никаких неприятностей», — уточнил специалист.
Мослента: последние новости
Москвичам дадут потрогать помидоры Названы сроки строительства новой станции метро за МКАД Фонтаны на ВДНХ заработали после масштабной реконструкции
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»144
Трамп разозлился на Путина из-за видео162
Глава Хорватии вступилась за Россию97
Лепс опозорился на свадьбе друга91
Песков рассказал о новом российском оружии112
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение