Днём в столице ожидается небольшой дождь и до 25 градусов тепла

Сегодня, 14 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Московского транспорта.

Доброе утро! За окном 22 С, пасмурно, днем ожидается 25 С, небольшой дождь. На дорогах сейчас свободно — 1 балл

#ЦОДД #Москва

— Московский транспорт (@DtRoad)

July 14, 2018

Напомним, что сегодня в столице во второй раз в истории будут отмечать «День московского транспорта».

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