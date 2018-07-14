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Днём в столице ожидается небольшой дождь и до 25 градусов тепла
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Днём в столице ожидается небольшой дождь и до 25 градусов тепла 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 14 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter Московского транспорта.
Доброе утро! За окном 22 С, пасмурно, днем ожидается 25 С, небольшой дождь. На дорогах сейчас свободно — 1 балл
#ЦОДД #Москва
— Московский транспорт (@DtRoad)
July 14, 2018
Напомним, что сегодня в столице во второй раз в истории будут отмечать «День московского транспорта».
Сообщение Днём в столице ожидается небольшой дождь и до 25 градусов тепла появились сначала на Москва Меняется.
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