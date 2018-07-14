МЧС опровергло информацию о задымлении на станции московского метро

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции «зеленой ветки» московского метро «Речной вокзал».

«В 06:00 к нам поступила заявка. Со слов заявителя было возгорание кабеля. На место прибыли сотрудники МЧС. Задымления не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что скорее всего на станции метро было просто короткое замыкание без последующего горения.