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МЧС опровергло информацию о задымлении на станции московского метро
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МЧС опровергло информацию о задымлении на станции московского метро 

РИАМО 3 часа назад
Информация о задымлении на станции «Речной вокзал» Замоскворецкой линии московского метро не подтвердилась, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции «зеленой ветки» московского метро «Речной вокзал».
«В 06:00 к нам поступила заявка. Со слов заявителя было возгорание кабеля. На место прибыли сотрудники МЧС. Задымления не обнаружили», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что скорее всего на станции метро было просто короткое замыкание без последующего горения.
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