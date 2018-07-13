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Дептранс разрабатывает новый тип поезда «2020» для Московского метрополитена
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Дептранс разрабатывает новый тип поезда «2020» для Московского метрополитена 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: Москва меняется
Департамент транспорта Москвы разрабатывает для столичной подземки новый тип поезда под названием «2020». Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил глава Дептранса Максим Ликсутов.
«Мы готовим вместе с профессиональным сообществом — конструкторами, инженерами — новый тип поезда. Его условное название «2020». Цель, которую мы преследуем, это не просто обновить дизайн, там интерьер, какие-то цветовые решения. Принципиально отличаться от поезда «Москва» он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — сказал Максим Ликсутов.
Отмечается, что в новом поезде будет увеличено количество зарядок для телефонов для тех, кому это важно.
Фото © Артур Махмадов / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Дептранс разрабатывает новый тип поезда «2020» для Московского метрополитена появились сначала на Москва Меняется.
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