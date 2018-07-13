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Дом с атлантами на Солянке отреставрируют
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Дом с атлантами на Солянке отреставрируют 

Москва24 1 час назад
Фото: wikimedia.org/NVO / по лицензии CC BY-SA 3.0
Доходный дом с чайным магазином торгового дома "Д. и А. Расторгуевы" на Солянке, известный как Дом с атлантами, отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В мае 2018 года право собственности на объект перешло другой компании. Мосгорнаследие выдало ей разрешение на подготовительные работы, под контролем специалистов департамента будет проводиться и реставрация.
Дом с атлантами на Солянке спроектировали как торгово-жилой дом чаеторговца Расторгуева. Долгое время на объекте не проводили никаких работ.
Построили здание в 1882 году по проекту архитектора Василия Карнеева. Первый этаж предназначался для магазина домовладельца, а два верхних уровня занимали квартиры. После революции дом национализировали. Часть здания заняли лаборатории Научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии, бывшие доходные квартиры переоборудовали под коммунальные. В этом доме жили известные ученые — физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин.
Реставрация также ожидает флигель городской усадьбы Зотова-Алябьева XVIII века на Кремлевской набережной. Он находится в переулках между Кремлем и храмом Христа Спасителя, объект представляет собой двухэтажное кирпичное здание площадью более тысячи квадратных метров.
Реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени Бахрушина и главного дома городской усадьбы Новикова-Давыдова XIX века уже завершилась.
Работы по обновлению фасадов здания проходили два года. Дом с четырьмя фасдами, построенный купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году, считается образцом архитектурной эклектики, для которой присуще смешение разных исторических стилей с современными элементами декора. Особняк почти сохранил первоначальный облик.
А главный дом усадьбы Новикова-Давыдова — это деревянное одноэтажное здание с двумя каменными пристройками. Украшающая фасады лепнина сочетает элементы готики, барокко и рококо. От разрушения спасли историческую изразцовую печь. Ее переложили заново, воссоздав изразцы по сохранившимся оригиналам.
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