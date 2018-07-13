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Собянин утвердил проект перекладки водоводов в ВАО
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Собянин утвердил проект перекладки водоводов в ВАО 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин утвердил проект планировки территории линейного объекта — водоводы N 4, 5 от Черкизовской канализационной насосной станции в Измайлово. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В подписанном мэром Москвы постановлении говорится, что важнейшим составляющим санитарного и экологического благополучия столицы является работа системы коммунальной канализации ВАО города Москвы.
Строительство канализационных водоводов, как отмечается, осуществляется в целях повышения надежности и эффективности работы системы.
"Трасса водоводов расположена в пределах территории общего пользования, в охранной (технической) зоне существующих инженерных коммуникаций, в красных линиях улично-дорожной сети на участке проезжей части улицы", — говорится в документе.
Общая протяженность трассы составляет 772 метра.
В документе уточняется, что все мероприятия по реализации проекта планировки территории планируют осуществить в один этап.
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