Режим работы станции «Ховрино» изменился

Изменился режим работы станции метро «Ховрино»

До 16 октября станция будет закрываться на два часа раньше. Это нужно, чтобы завершить строительство «Беломорской» раньше срока.

Станция метро «Ховрино» изменила режим работы в понедельник, 16 июля. До 16 октября она будет закрываться на два часа раньше — в 23:00. До 01:00 конечной станцией северного участка Замоскворецкой линии будет «Речной вокзал».

Изменение режима работы «Ховрина» связано со строительством станции «Беломорская». Два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство раньше срока и открыть «Беломорскую» в конце 2018 года.

Для работ выбрали ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуется меньше всего пассажиров. Временные неудобства будут испытывать около 500 человек. Это менее 0,1 процента дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Пассажиры смогут воспользоваться наземным общественным транспортом.

«Ховрино»: как метро стало ближе

«Ховрино» — 23-я по счету станция Замоскворецкой линии. Она открылась 31 декабря прошлого года. В будни ею пользуются более 35 тысяч человек ежедневно. Благодаря запуску станции 80 процентов жителей одноименного района могут добираться до метро пешком.

Конечной станцией Замоскворецкой линии пользуются жители не только Ховрина, но и соседних с ним районов — Западного Дегунина и Левобережного. Удобнее стало и жителям Подмосковья : для тех, кто добирается в Москву из Химок Долгопрудного и других городов, расстояние до метро сократилось на три километра.

Ввод «Ховрина» сильно разгрузил бывшую конечную — «Речной вокзал». Сейчас в будни этой станцией пользуется почти на треть меньше пассажиров, чем в прошлом году.

«Беломорская»: технология top-down

«Беломорская» появится между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». По желанию жителей работы здесь сначала прекратили, но потом люди обратились с просьбой, чтобы станция все-таки была открыта. Сложность проекта в том, что строится «Беломорская» на действующем участке линии метро. Специалисты используют уникальную для Москвы технологию top-down, когда строительство подземной части ведется сверху вниз.