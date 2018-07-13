Собянин приехал к дачникам в Калужскую область

Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в пятницу посетили СНТ "Ворсино" в Боровском районе. Об этом TVC.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
Там рассказали, что Собянин и Артамонов побеседовали с владельцами дачных участков. Одной из тем стало развитие инфраструктуры этого и соседних СНТ.
"Дачи — второй дом для миллионов москвичей. Одни выезжают туда на выходные, другие проводят там всё лето, третьи живут на даче почти круглый год. Современные СНТ — это не просто набор дачных участков, а настоящие поселки, и инфраструктура у них должна быть полноценная и качественная", — заявил Сергей Собянин.