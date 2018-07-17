Время курсирования автобусов №200 продлено в связи с изменением режима работы станции метро «Ховрино»

Режим работы маршрута автобуса №200 изменен в связи с проведением строительных работ и закрытием станции «Ховрино» Замоскворецкой линии Московского метрополитена в вечернее время с 16 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением строительных работ и закрытием станции метро «Ховрино» в вечернее время с 16 июля 2018 г. до окончания работ изменяется режим работы маршрута автобуса №200 «Метро „Речной вокзал“ — ул. Лобненская». Ежедневно после 23:00 интервалы движения на маршруте №200 будут сокращены. Время работы автобусов продлевается до двух часов ночи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен», режим работы станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро изменен с 16 июля до 16 октября 2018 г. в связи со строительством станции «Беломорская». «Она будет закрываться на два часа раньше — с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении трех месяцев с 23:00 станция „Речной вокзал“ будет конечной для северного участка Замоскворецкой линии», — говорится в сообщении. Отмечается, что для проведения работ были выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров. «Во время закрытия станции „Ховрино“ в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом», — заключили в пресс-службе.