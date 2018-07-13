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С 1 сентября аспиранты получат льготы в московском транспорте
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С 1 сентября аспиранты получат льготы в московском транспорте 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Просчитав возникающие расходы, приняли решение. С 1 сентября 2018 года аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы. Этими льготами смогут воспользоваться 50 тыс. человек», — отметил столичный градоначальник.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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