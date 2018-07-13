С 1 сентября аспиранты получат льготы в московском транспорте

Сергей Собянин. Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр Москвы

«Просчитав возникающие расходы, приняли решение. С 1 сентября 2018 года аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы. Этими льготами смогут воспользоваться 50 тыс. человек», — отметил столичный градоначальник.

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