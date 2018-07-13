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Московские аспиранты получат льготный проезд
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Московские аспиранты с 1 сентября получат льготный проезд на транспорте 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы приняли решение о распространении льготы на проезд в общественном транспорте для аспирантов столичных вузов, она начнет действовать с 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 1 марта 2018 года мы ввели их (льготы — ред.) для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки. Просчитав возникающие расходы, приняли решение: с 1 сентября 2018 года аспиранты получат такие же льготы на проезд в общественном транспорте, как студенты и ординаторы", — написал Собянин в своем персональном блоге в пятницу.
Он уточнил, что этой льготой смогут воспользоваться 50 тысяч человек.
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