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Участок Филевской линии закроют на выходные
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Участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 14 и 15 июля 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Поезда не будут ходить на участке Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» 14 и 15 июля 2018 г. из-за работ по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«14 и 15 июля будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филевской линии. В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции «Багратионовская». Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы «КМ». В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5:30 утра», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».
«На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы «КМ1» свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» — они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут «КМ2» обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит двух минут», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что на временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они будут дополнительно информировать пассажиров о временных ограничениях на станциях Филевской линии, а также помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
«За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», — заключили в столичной подземке.
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