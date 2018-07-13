Станцию метро «Беломорская» могут открыть для пассажиров до конца 2018 года

Станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии метро Москвы могут открыть для пользования пассажиров в декабре 2018 года, сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Беломорскую» мы хотим ввести до конца года, единственная трудность в том, что нам дают работать только два часа в ночь. Сейчас мы попросили, нет ли возможности все-таки (выделить — ред.) окно работы ночью хотя бы в 4 часа, тогда мы точно к декабрю ее закончим. Если оставят все-таки два часа, то мы все равно закончим в декабре. Настроены до конца года «Беломорскую» построить и запустить с пассажирами», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по просьбе жителей строительство данной станции сначала отменили, а затем, опять же по настойчивым просьбам жителей, строительство возобновили.

«Мы на действующую ветку метро по уникальной технологии top-down, которая ни разу не применялась в Москве, сверху на действующий тоннель построили станцию», — сказал Хуснуллин.