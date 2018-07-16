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Станции «Рассказовка» и «Новопеределкино» «желтой» линии метро Москвы готовят к открытию
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Станции «Рассказовка» и «Новопеределкино» «желтой» линии метро Москвы готовят к открытию 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве завершились финальные испытания станций метро «желтой» линии «Рассказовка» и «Новопеределкино», помещения почти готовы к сдаче, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Строительные работы на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» находятся на финишной прямой. Сейчас мы передаем помещения эксплуатирующим службам метрополитена, сами станции проходят итоговые проверки перед сдачей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, «Рассказовка» уже прошла финальную проверку, также испытания прошла и станция «Новопеределкино», однако с некоторыми замечаниями.
«Замечания будут устранены в течение ближайших недели-двух, и станция будет полностью готова. Завершаются работы и на других станциях этого участка (Калининско-Солнцевской линии метро — ред.)», — отметил Хуснуллин.
Он также подчеркнул, что сейчас большое внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к новым станциям.
«Рядом со станциями появятся зеленые скверы, цветники, общественное пространство, установят лавочки и другие небольшие архитектурные формы», — пояснил Хуснуллин.
Запустить участок «желтой» линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» планируется в конце лета — начале осени этого года. Он включает в себя семь новых станций, его протяженность составляет около 14,2 километра. Одновременный ввод в эксплуатацию семи станций метро в последний раз до этого происходил более 30 лет назад.
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