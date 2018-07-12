Капсульный отель заработал во Внуково

Капсульный отель начал работу в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«В международном аэропорту Внуково начал свою работу капсульный отель. Теперь транзитные пассажиры, а также все желающие могут отдохнуть до или после перелета в специальных капсулах для сна», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что двенадцать капсул расположены на третьем этаже терминала А, около зала VIP Lounge. Оплата услуги почасовая.
«Капсульный отель предлагает своим посетителям комфортный отдых: бесплатный Wi-Fi, телевизор, кондиционер, зеркало, зарядные устройства, светодиодная подсветка, будильник, хранение багажа и сейф. Кроме того, в стоимость услуги включены постельное белье, плед и подушка», — заключили в пресс-службе.