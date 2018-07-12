Необходимость замены коснулась 1% уложенной в Москве плитки

МОСКВА , 12 июля. / ТАСС /. Уровень брака уложенной в рамках благоустройства в Москве плитки коснулся всего 1% полотна. Об этом говорится в методическом пособии, подготовленном для волонтеров штаба кандидата в мэры Москвы, ныне действующего мэра, Сергея Собянина

Буклет «Как изменить город за 8 лет. Москва Собянина: реальность против мифов» опубликован на личном сайте Собянина и его избирательного штаба.

"С 2016 по 2018 год по жалобам жителей и найденным недостаткам потребовал исправления или замены лишь 1% от общего объема уложенной в рамках всей программы благоустройства. При этом общая протяженность благоустроенных улиц сопоставима с расстоянием от центра Парижа до Лондона. На их общей площади могли бы свободно разместиться девять княжеств Монако ", — говорится в материале для волонтеров в разделе «1-й миф». Всего в пособии даны разъяснения, основанные на фактах, в отношении 14 мифов и слухов.

При этом в материалах подчеркивается, что все недоработки выполняются за счет подрядчика, а не за счет города. «Работы по замене выполняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, ремонт плиточного покрытия производится также за счет средств подрядной организации», — говорится в буклете для волонтеров.

В 2016 году на портале «Наш город» был создан специальный раздел для того, чтобы жители могли участвовать в контроле всех проводимых работ и оперативно сообщать о недостаточном качестве работ по благоустройству. За четыре летних сезона благодаря москвичам было вовремя выявлено и решено 865 проблем, приводятся данные на сайте Собянина.

Миф о ливневке

Относительно второго мифа о начавшихся потопах в городе в ходе благоустройства руководство штаба привело данные, что за восемь лет (2010-2017 годы) в Москве построено около 1 тыс. км ливневой канализации, в том числе за 2015-2017 годы — около 440 км. Что же касается ремонта и реконструкции ливневки, то эти работы существенно активизировались с 2015 года — то есть, с года начала программы «Моя улица».

При этом после реконструкции многие традиционные места «потопов» заливать перестало. Это Моховая улица, Большая и Малая Никитские, пересечение Воздвиженки и Новоарбатского моста, Москворецкая и Пречистенская набережные, улица Солянка, Хохловская площадь.

Однако стоит учитывать, что в Москве из-за изменения климата увеличилось число сильных дождей и других осадков, они стали более частыми. Так, май 2015 года стал вторым по влажности за всю историю наблюдений, в ураган 29 мая 2017 года выпала треть месячной нормы осадков за сутки.

В материалах поясняется, что ливневка любого города рассчитывается исходя из климатической нормы осадков, а проблемы возникают только после сильных дождей. «Потратить гигантские деньги, причинить горожанам невероятные неудобства и построить ливневку, объем которой реально полезен только пару раз в течение лета, и то по нескольку часов после ливня максимум, это абсурдное решение», — говорится в буклете для волонтеров штаба.

О благоустройстве в Москве

Самой крупной программой благоустройства в городе, как говорится на сайте мэра и правительства Москвы , является проект «Моя улица».

В 2015 году в рамках проекта благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.

В 2018 году, кроме центральной части, где основные работы завершены, власти Москвы распространили городскую программу на спальные районы Москвы.