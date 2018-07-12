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В выходные и праздники дневной рейс Светлогорск — Зеленоградск — Калининград будут обслуживать два поезда
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В выходные и праздники дневной рейс Светлогорск — Зеленоградск — Калининград будут обслуживать два поезда 

Клопс.Ru 11 часов назад
Фото: Клопс.Ru
С 14 июля по выходным и праздничным дням маршрут Светлогорск — Зеленоградск — Калининград в дневное время будут обслуживать два поезда. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.
Поезд №6922 будет отправляться из Светлогорска-2 в 14:23 и прибывать в Зеленоградск в 14:59. Для поездки в Калининград пассажирам необходимо пересесть в поезд №6824, который будет отправляться из Зеленоградска в 15:16 и прибывать на Южный вокзал в 15:57. Оба поезда будут курсировать со всеми остановками без изменения общего времени в пути.
Ранее стал известен новый график движения пригородных поездов на Зеленоградск и Светлогорск.
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